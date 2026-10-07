В Кремле заявили, что разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован в случае инициативы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не согласовывался, но при наличии такой инициативы со стороны Вашингтона это будет сделано оперативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в предметном плане разговор не согласовывался, но если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа о том, что он очень скоро поговорит по телефону с Путиным.