РФ не получала запроса выступить посредником между хуситами и Саудовской Аравией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Никто не просил Россию стать посредником в урегулировании конфликта между хуситами и Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная. Напряжённость в районе Персидского залива и так зашкаливает, поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.