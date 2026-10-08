Один человек погиб, трое ранены из-за детонации БПЛА в Белгородской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель, еще трое пострадали, сообщили в региональном оперштабе.

В городе Грайворон в результате детонации БПЛА погибла женщина, говорится в сообщении оперштаба в канале в Мах. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

"У мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины - осколочные ранения волосистой части головы. Раненым оказывают необходимую помощь", - добавили в штабе.