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Один человек погиб, трое ранены из-за детонации БПЛА в Белгородской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб мирный житель, еще трое пострадали, сообщили в региональном оперштабе.

В городе Грайворон в результате детонации БПЛА погибла женщина, говорится в сообщении оперштаба в канале в Мах. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

"У мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины - осколочные ранения волосистой части головы. Раненым оказывают необходимую помощь", - добавили в штабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область БПЛА погибший пострадавшие
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