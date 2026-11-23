Путин и Трамп в Шэньчжэне не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США

Владимир Путин и Дональд Трамп во время трехсторонней встречи в Шэньчжэне Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне не обсуждали кандидатуру нового посла РФ в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, такие детали не обсуждались", - ответил он на соответствующий вопрос "Ведомостей", добавив, что был "более концептуальный разговор".

Кроме того, Песков отметил, что с назначением новых послов в Великобритании и Франции спешки нет, поскольку нет отношений с этими странами.

"А с послами что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет", - заявил Песков газете.

Посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве 11 ноября в возрасте 66 лет. Он с 1992 года работал в МИД России на разных должностях, в том числе несколько раз возглавлял департамент Северной Америки МИДа.

Должности послов России в Великобритании и Франции вакантны с сентября 2026 года. Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности посла России во Франции 24 сентября, 25 сентября вышел указ об освобождении от должности посла России в Великобритании Андрея Келина. Мешков и Келин стали сенаторами.