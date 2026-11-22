Полторы сотни БПЛА сбиты за сутки над Курской областью

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В период с 09:00 21 ноября до 09:00 22 ноября сбито 150 БПЛА, три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье.

"Всего в период с 09:00 21 ноября до 09:00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак ранены три человека", - написал он в своем Max.

Также в селах Мокрушино, Кулига и Щекино зафиксированы повреждения. Пострадавших нет, сообщил губернатор.