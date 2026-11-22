Глава ОАК сообщил о модернизации Су-30 с учетом опыта СВО

Фото: Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Модернизированные на опыте специальной военной операции российские истребители Су-30 предлагаются зарубежным заказчикам, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

"Сегодня самолет Су-30 является мировым бестселлером. Он на многих рынках доказал свое преимущество, свое превосходство. (...) И, конечно, такой уникальный самолет нуждается в постоянной модернизации", - сказал Бадеха в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, при совершенствовании Су-30 учитываются наработки, полученные в ходе специальной военной операции, а также технологии, реализованные в рамках проекта Су-35.

"Все лучшее, что сегодня мы имеем, мы привносим на платформу Су-30. Она тоже постоянно модернизируется и в новом, современном облике предлагается нашим зарубежным заказчикам", - сказал Бадеха.