Что произошло за день: воскресенье, 22 ноября

Подтопления в Сочи, отсутствие финального заявления участников климатической конференции ООН и космический аппарат на орбите Меркурия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вышедшие из берегов реки спровоцировали сход грунта и подтопления в Сочи. Затоплены несколько дорог, ряд придомовых территорий, зафиксированы оползни. Пострадавших нет. По данным метеорологов, непогода задержится в Сочи до вечера понедельника.

- Участники COP31 не смогли согласовать финальное заявление. Против выступили, в том числе, страны ЕС. В частности представитель Евросоюза выразил недовольство тем, что в тексте вообще не упоминались ископаемые. Неспособность делегаций прийти к консенсусу по поводу борьбы против глобального потепления вызывает разочарование, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

- Космический аппарат BepiColombo вышел на орбиту Меркурия. Он стал вторым космическим аппаратом в истории, который будет собирать научные данные об этой планете, находясь непосредственно на ее орбите. В научных исследованиях примет участие российская аппаратура, созданная по заказу "Роскосмоса" и при участии отечественных специалистов.

- Военным США приказали сократить неформальные контакты с канадскими коллегами. В Пентагоне заверили, что распоряжение не вносит изменений в обмен разведданными между странами и в совместные операции НАТО.

- ВС РФ поразили в тыловых районах Украины объекты НПЗ, помещения подстанций, дата-центр "МКМ Телеком".

- Глава ОАК сообщил о модернизации Су-30 с учетом опыта СВО. Также при совершенствовании истребителя Су-30 учитываются технологии, реализованные в рамках проекта Су-35.