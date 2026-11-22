Вышедшие из берегов реки спровоцировали сход грунта и подтопления в Сочи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вода, вышедших из берегов рек, затопила ряд автодорог, придомовых территорий и вызвала оползни в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в воскресенье.

"Сейчас основные силы сосредоточены в Адлерском районе, на реке Кепша. Поток принёс большое количество грунта и камней, вода вышла на дорогу и зашла во дворы пяти домовладений. Специалисты продолжают расчищать наносы. В Верхнениколаевском (селе - ИФ) размыло проезжую часть, примем превентивные меры. В Хостинском и Центральном районах устраняют последствия подтоплений и сходов грунта. В Кудепсте и других микрорайонах ночью откачивали воду и расчищали проезды. В Лазаревском районе зафиксировали три упавших дерева и подтопления нескольких дворов, работы по устранению последствий продолжаются", - написал он в мессенджере Мах.

Мэр отметил, что утром в воскресенье "провели оперативное совещание по последствиям залпового ливня".

"Жители не пострадали, в целом инфраструктура города работает штатно. Из-за осадков ночью поднялся уровень воды в реках, в нескольких районах локально произошли подтопления и сходы грунта. Сейчас уровень спал", - подчеркнул Прошунин.

Он поручил районным администрациям и профильным службам "не ограничиваться первоочередной уборкой, а проверить проблемные участки и завершить все необходимые работы".

По прогнозам, следующая неделя тоже будет дождливой, предупредил мэр.

Ранее, со ссылкой МЧС России сообщалось, что ливни Сочи подтопили гостиницу, автодороги и придомовые территории.