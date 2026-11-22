Пять человек пострадали из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали из-за падения обломков беспилотников в двух муниципалитетах Краснодарского края, сообщает оперативный штаб края в воскресенье.

В сообщении отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В частности, в поселке городского типа Афипском Северского района пострадали четыре человека, так же повреждены кровли и остекления 13 частных домов. В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек. Повреждено остекление частного дома.

На местах работают оперативные и специальные службы, сообщает оперштаб.