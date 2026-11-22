Гостиницу, автодороги и придомовые территории подтопили ливни в Сочи

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Центральном и Хостинском районах Сочи ливни вызвали подъем уровней воды в реках и подтопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

По всей территории Сочи днем 21 ноября и ночью 22 ноября за 12 часов выпало порядка 60 мм осадков.

В МЧС уточняют, что поднялся уровень рек Мзымта и Херота с достижением отметок опасных явлений. В результате подтоплена гостиница, три придомовые территории, одно частное домовладение и две автомобильные дороги.

Также сообщается, что сходом грязекаменной массы был поврежден водопровод, количество отключенных потребителей уточняется.

Для ликвидации последствий привлечено 56 человек, 17 единиц техники.

"Интенсивность осадков пошла на спад, реки в руслах, по указанным адресам работают службы по откачке воды", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.