Военнослужащий погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА отражена в Нижегородской области в ночь на пятницу, погиб военнослужащий, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда "Барс-НН" отразили атаку БПЛА на нашу область. Хотя падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре и гражданские лица не пострадали, для нас сегодня очень печальный день. При выполнении служебного долга на своем посту в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда "Барс-НН"", - написал Никитин в своем канале в Мах.

Губернатор сообщил, что у погибшего остались жена и двое сыновей, им будет оказана необходимая помощь.

Он также поблагодарил отряд "Барс-НН" и добавил, что "это первая тяжелая утрата среди его бойцов".



