Поиск

Российские военные взяли под контроль поселок Кияница в Сумской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области, продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны России в пятницу.

"В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья, а вчера в Сумской области взят под контроль населенный пункт Кияница", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

"Все попытки противника вырваться из окружения пресечены", - заявили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что за неделю в данном районе потери украинской армии составили: свыше 275 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля и три наземных робототехнических комплекса.

Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российской армией взяты под контроль 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

"Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате активных действий в течение недели был взят под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудники центральной акцизной таможни арестованы по делам о коррупции

Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"

С 3 по 9 октября нанесены массированный и 7 групповых ударов по военным целям на Украине

В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

 В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

Атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место

Военнослужащий погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области

Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА

Суды назначили от 10 до 26 лет колонии 39 россиянам за поджоги и планирование диверсий в 17 регионах

Школьное телевидение начнет работать минимум в 30 регионах РФ до конца 2026 года

 Школьное телевидение начнет работать минимум в 30 регионах РФ до конца 2026 года

Завод загорелся в поселке Редкино Тверской области после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов