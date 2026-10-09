Российские военные взяли под контроль поселок Кияница в Сумской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области, продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области, заявили в Минобороны России в пятницу.

"В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья, а вчера в Сумской области взят под контроль населенный пункт Кияница", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

"Все попытки противника вырваться из окружения пресечены", - заявили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что за неделю в данном районе потери украинской армии составили: свыше 275 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля и три наземных робототехнических комплекса.

Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российской армией взяты под контроль 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

"Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате активных действий в течение недели был взят под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области.