Беспилотники атаковали Ухту, ущерба инфраструктуре нет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности отменен в Коми после атаки беспилотников на Ухту, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

"В результате атаки беспилотников на Ухту ущерба инфраструктуре нет. Режим беспилотной опасности снят", - написал он в своем канале в Max.

Ранее он информировал о проведении заседания оперативного штаба: силовые структуры и оперативные службы работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан и инфраструктуры.

Как сообщалось, в пятницу были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Ухты.