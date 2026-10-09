В Сланцах больше 100 дней продолжают тушить тление на бывшей шахте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Сланцах продолжают тушить тление на территории бывшей шахты имени Кирова, сообщила прокуратура Ленинградской области.

"Открытое горение отсутствует, Ленинградской областной противопожарно-спасательной службой ведется активная проливка территории террикона с целью локализации тления на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Природоохранная прокуратура региона проводит проверку и контролирует полную локализацию возгорания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК доложить о результатах проверки по поступившей в СК жалобе на пожар и неприятный запах с территории шахты.

По информации властей Ленинградской области, тление террикона шахты ликвидируют с 18 июня. Оно началось из-за самовозгорания сланцевых частиц. Ликвидация осложняется тем, что очаги располагаются внутри насыпи.