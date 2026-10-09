Замглавы МИД РФ Галузин встретился с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности в Закавказье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провёл встречу с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье; с российской стороны вновь акцентирована необходимость наращивания усилий по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В рамках подготовки к намеченному на ноябрь очередному раунду подробно рассмотрены текущие вопросы Дискуссий, стоящие на повестке этого важного переговорного формата. С российской стороны вновь акцентирована необходимость наращивания усилий по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу.

На Смоленской площади указали, что в практическом плане следует "сфокусировать внимание на выработке конкретных мер, касающихся, прежде всего, предоставления официальным Тбилиси гарантий неприменения силы в отношении Сухума и Цхинвала, а также запуска процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".

Во встрече в режиме видеоконференцсвязи приняли участие помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Кристоф Шпэти и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Магдалена Гроно.