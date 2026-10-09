Дело о жестоком обращении с животными в приюте расследуют в Калуге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о ненадлежащем содержании животных возбуждено в Калуге после полицейской проверки, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дело заведено следственным подразделением УМВД России по городу Калуге по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), говорится в сообщении.

Как пишут в соцсетях зоозащитники, жестоко обращались с собаками в одном из частных приютов. Там в плохих условиях содержали порядка 600 собак.