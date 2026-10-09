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В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС, сообщила ФАС.

"Из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе: в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Вологодской областях, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях", - говорится в пресс-релизе.

Соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства № 662. Их главная цель - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен.

Ранее ФАС направила в регионы письмо о возможности заключения таких соглашений. Первые из них были подписаны в августе и сентябре.

ФАС
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