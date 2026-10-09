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На конкурсе десертов в Петербурге победили русская шарлотка и пудинг из тапиоки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге выбрали победителей гастрономического фестиваля "Петербургский десерт", сообщил городской комитет по развитию туризма.

В номинации "Исторические рецепты" победил десерт "Бал Романовых": в основе оказалась русская шарлотка из печенья савоярди, с кремом с шампанским, малиной и гранатом, а также съедобными украшениями в виде жемчуга, цветов и золота, отсылающими к нарядам гостей императорского праздника 1903 года.

В категории "Ленинградские десерты" лидером стал "Ленинградский набор", состоящий из семи знаковых пирожных советского периода. Среди современных десертов победил пропитанный топленым молоком бисквит "Мочёный" со ржаным мороженым, карамелью и шоколадной землей. В номинации лучшего ЗОЖ-десерта победу одержал ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки.

Также на фестивале выбрали лучшее миндальное бланманже и лучший вариант десерта "Павлова".

Фестиваль, в котором приняли участие 174 ресторана, кафе и кондитерских, стал продолжением проекта "Петербургский завтрак".

"Решение разделить "Петербургский завтрак" и фестиваль "Петербургские десерты" позволит глубже раскрыть гастрономическое наследие города, а туристам - увидеть Петербург через его вкусы и традиции", - сказал глава комитета Евгений Панкевич.

Гастрономический фестиваль "Петербургский завтрак" основан в 2023 году как часть проекта "Петербургская кухня". В 2025 году в рамках фестиваля впервые состоялся конкурс "Петербургский десерт": победителем признали миндальное бланманже с померанцевым цветом.

Петербург Ленинград Евгений Панкевич Романовы
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