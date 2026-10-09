В Петербурге пройдет XII Невский международный экологический конгресс

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением приняло предложение Минприроды, Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи СНГ об организации и проведении 27 - 28 мая 2027 года в Санкт-Петербурге XII Невского международного экологического конгресса, сообщает портал правовой информации.

Минприроды России определено ответственным за координацию работы федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению Конгресса.

Исполнительным органам регионов и публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" рекомендовано оказать в пределах своей компетенции необходимое содействие в подготовке Конгресса.

МИДу поручено обеспечить выдачу в установленном порядке по заявкам Минприроды виз иностранным участникам Конгресса.