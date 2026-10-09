Поиск

В Петербурге пройдет XII Невский международный экологический конгресс

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением приняло предложение Минприроды, Совета Федерации и Межпарламентской Ассамблеи СНГ об организации и проведении 27 - 28 мая 2027 года в Санкт-Петербурге XII Невского международного экологического конгресса, сообщает портал правовой информации.

Минприроды России определено ответственным за координацию работы федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению Конгресса.

Исполнительным органам регионов и публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" рекомендовано оказать в пределах своей компетенции необходимое содействие в подготовке Конгресса.

МИДу поручено обеспечить выдачу в установленном порядке по заявкам Минприроды виз иностранным участникам Конгресса.

Минприроды МИД Петербург СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon и "Ингосстрах" прекращают программу страхования товаров продавцов с 13 октября

 Ozon и "Ингосстрах" прекращают программу страхования товаров продавцов с 13 октября

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли двое

Для аэропортов Котласа и Сыктывкара ввели ограничения

Что произошло за день: пятница, 9 октября

В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС

Захарова сообщила, что сотрудники ТГ-канала "Рыбарь" в аэропорту ждут вылета из Черногории

В Белгородской области из-за атак БПЛА ранены еще трое

Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

 Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

В России в сентябре бензин подорожал на 0,99%, дизтопливо подешевело на 1,9%

Инфляция в России в сентябре составила 0,35%, годовой показатель ускорился до 6,35%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12200 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3868 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов