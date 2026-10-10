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Путин заявил Трампу, что Россия подумает, когда возобновить переговоры с Украиной и США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что после атак Украины в дни выборов депутатов Государственной Думы российская сторона подумает, когда можно возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия - Украина - США, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора двух президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная", - сказал Ушаков журналистам.

По словам Ушакова, "своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим по сути сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса".

"И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить", - пояснил Ушаков.

Владимир Путин РФ США Юрий Ушаков Дональд Трамп
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