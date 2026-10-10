Путин с пониманием воспринял некоторые предложения США по деэскалации на Украине

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на деэскалацию конфликта на Украине, сообщили в Кремле.

"В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию", - заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров, который состоялся накануне вечером, была посвящена именно украинскому регулированию.