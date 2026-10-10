Трамп в ходе разговора с Путиным пообещал донести до Киева сигналы российской стороны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообещал дать поручение донести до украинской стороны сигналы относительно российской позиции по поводу возобновления переговоров после атак Украины в дни выборов депутатов Государственной Думы РФ, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями", - сказал Ушаков журналистам.