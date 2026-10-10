По инициативе Трампа большую часть разговора с Путиным посвятили украинскому урегулированию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию, сообщили в Кремле.

"По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу.

Накануне вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.