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Ушаков назвал разговор президентов России и США весьма насыщенным и дружественным

Ушаков назвал разговор президентов России и США весьма насыщенным и дружественным
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В ходе общения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "никто не хотел класть трубку первым", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку первым", - сказал Ушаков журналистам в субботу.

При этом он процитировал слова президента США. "Цитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день", - сказал Ушаков.

У него уточнили, кто первый положил трубку телефона в ходе разговора.

"Одновременно положили, прямо одновременно. Но я процитировал слова Трампа. Мне кажется, они дорогого стоят. Это, во-первых, а во-вторых, показывают, какой характер носило общение двух президентов", - сказал Ушаков.

Говоря о содержании разговора, Ушаков обратил внимание на одну деталь беседы Путина и Трампа. "Может стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем", - сказал помощник президента РФ.

Юрий Ушаков США РФ Дональда Трамп Владимир Путин
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