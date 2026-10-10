Встреча Путина и Трампа возможна на саммите АТЭС в КНР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп найдут возможность поговорить, если оба примут участие в саммите АТЭС в КНР, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае - саммит АТЭС, и в этом мероприятии, по крайней мере на данный момент, можно сказать, что все лидеры: и российский, и американский заинтересованы принять участие", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, когда может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то, я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить", - продолжил Ушаков.