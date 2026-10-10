Что случилось этой ночью: суббота, 10 октября

Телефонный разговор Путина и Трампа, снятие Россией ограничений на экспорт дизельного топлива, отстранение Криштиану Роналду от игр за сборную страны

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В телефонном разговоре 9 октября Путин и Трамп уделили значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, а также обсудили ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

- Трамп заявил, что Россия незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки. OFAC по указанию Трампа выдало лицензию на поставки российского дизеля.

- Ozon и СПАО "Ингосстрах" приняли решение о прекращении действующей программы страхования товаров продавцов Ozon с 13 октября.

- Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп найдут возможность поговорить, если оба примут участие в саммите АТЭС в Китае.

- Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков. По словам вице-премьера Александра Новака, в среднесрочной перспективе объем поставок может вырасти до 3 млн тонн в месяц.

- Португальская футбольная федерация решила отстранить нападающего Криштиану Роналду от игр за сборную страны после его самовольного отъезда из расположения национальной команды. Об этом сообщает Mirror.