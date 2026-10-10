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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Забайкалье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Забайкальском крае выясняют обстоятельства авиационного происшествия с легкомоторным самолетом Cessna, на борту которого находились два человека, сообщает в субботу Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

"Проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у Cessna, вылетавшего по маршруту "Сретенск - Благовещенск", при взлете произошел отказ двигателя. Самолет совершил аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе и получил повреждения. На борту находились два человека, им оказывают медпомощь.

В транспортной прокуратуре отметили, что легкомоторный самолет упал на крышу, экипаж доставили в больницу. Пассажиров на борту не было.

Министерство лесного хозяйства Забайкалья тем временем сообщило, что самолет принадлежит авиакомпании ООО "Авиапатруль-ДВ". В течение пожароопасного сезона самолет использовался для авиапатрулирования и мониторинга лесопожарной ситуации в регионе. Из Сретенска воздушное судно выполняло полет, не связанный с авиалесоохранными работами, и направлялось на точку постоянного базирования.

СКР Забайкалье
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