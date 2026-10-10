СК возбудил дело о жесткой посадке самолета Cessna в Забайкалье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки Cessna 182 в Забайкальском крае, сообщает в субботу Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Инцидент с легкомоторным самолетом, на борту которого находились два члена экипажа, произошел в субботу утром. По предварительным данным, у Cessna, вылетавшего, по уточненным данным, по маршруту "Сретенск - Могоча", при взлете отказал двигатель. Самолет совершил жесткую посадку на взлетно-посадочной полосе Сретенска. Люди серьезно не пострадали. А у самолета повреждены винт, хвостовая балка и другие элементы.

Cessna принадлежит авиакомпании ООО "Авиапатруль-ДВ". В течение пожароопасного сезона самолет использовался для авиапатрулирования и мониторинга лесопожарной ситуации в Забайкалье.