В результате воздушной атаки на Батайск поврежден железнодорожный мост

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в результате воздушной атаки поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома, есть пострадавший, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина. (...) В Ростове повреждены несколько многоквартирных домов в нескольких районах города. Люди эвакуированы. Информация о пострадавших уточняется. Идет ликвидация возгораний", - говорится в сообщении.

В Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, также получил повреждения железнодорожный мост.

"Движение поездов в оба направления остановлены. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия", - заключил Слюсарь.