После атаки БПЛА восстановлено движение поездов по мосту в Ростовской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, нарушенное из-за атаки БПЛА восстановлено, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Мах.

По его словам, по итогам атаки в Ростове-на-Дону различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске повреждена незаселенная новостройка.

Губернатор добавил, что по оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан, пострадавших от воздушной атаки минувшей ночью.

"Двоим медики оказали помощь на месте. Четверо были доставлены в больницы, после обработки ран двоих отправили на амбулаторное лечение. В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние - средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь", - сказал Слюсарь.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке беспилотников. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. В Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе.