В Ростовской области после повреждения ж/д моста задерживаются 16 поездов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шестнадцать поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов - Батайск, в настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в субботу.

"Сегодня, 10 октября, в результате атаки БПЛА был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов - Батайск. В связи с этим на время было остановлено движение по обоим путям. В 7:49 движение по обоим путям железнодорожного моста осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и два пригородных поезда.

Пассажиры поезда №29 Новороссийск - Москва, задержанного более 4 часов, обеспечены питанием и бутилированной водой.

Отмечается, что пострадавших нет.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек поездов.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан.

Утром движение поездов по железнодорожному мосту было полностью восстановлено, сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.