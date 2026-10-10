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В Ростовской области после повреждения ж/д моста задерживаются 16 поездов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шестнадцать поездов задерживаются в Ростовской области после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов - Батайск, в настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в субботу.

"Сегодня, 10 октября, в результате атаки БПЛА был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов - Батайск. В связи с этим на время было остановлено движение по обоим путям. В 7:49 движение по обоим путям железнодорожного моста осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и два пригородных поезда.

Пассажиры поезда №29 Новороссийск - Москва, задержанного более 4 часов, обеспечены питанием и бутилированной водой.

Отмечается, что пострадавших нет.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек поездов.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан.

Утром движение поездов по железнодорожному мосту было полностью восстановлено, сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

РЖД Батайск Ростовская область Юрий Слюсарь
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