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Уже 25 поездов задерживаются из-за повреждения ж/д моста в Ростовской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число задержанных пассажирских поездов после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов - Батайск (Ростовская область) выросло до 25, сообщает "Федеральная пассажирская компания" в своем канале в Мах.

Так, задерживается поезд №103 Адлер - Москва, №29 Новороссийск - Москва, №79 Сириус - Архангельск, №35 Адлер - Санкт-Петербург, №37 Сириус - Нижний Новгород, №3 Кисловодск - Москва, №115 Адлер - Томск, №101 Адлер - Москва, №309 Адлер - Воркута, №303 Сухум - Москва, №61 Нальчик - Москва, №157 Новороссийск - Москва, №118 Самара - Адлер, №104 Москва - Адлер, №12 Москва - Анапа, №122 Санкт-Петербург - Новороссийск, №152 Москва - Анапа, №820 Ростов-на-Дону - Новороссийск, №30 Москва - Новороссийск, №102 Москва - Адлер, №170 Москва - Минеральные Воды, №806 Таганрог - Новороссийск, №252 Санкт-Петербург - Владикавказ, №158 Москва - Новороссийск, №340 Нижний Новгород - Новороссийск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост и многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть ростовчан.

Утром движение поездов по железнодорожному мосту было полностью восстановлено.

ЧП привело к задержке 14 пассажирских и двух пригородных поездов, отмечалось в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

Ростовская область
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