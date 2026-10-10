Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели председателя УИК в Херсонской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после гибели председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Херсонской области в результате украинского удара, сообщается в канале ведомства в Max в субботу.

Как сообщалось, 8 октября ВСУ дважды атаковали дронами по жилому дому в поселке Новая Маячка Алешкинского округа, в результате удара погибла председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко.