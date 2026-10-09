Председатель участковой комиссии в Херсонской области погибла при атаке ВСУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) из Алешкинского округа (Херсонская область) Елена Литвиненко погибла в результате атаки украинского дрона, сообщили в областном избиркоме в пятницу.

"В поселке Новая Маячка Алешкинского округа 8 октября ВСУ дважды атаковали беспилотниками жилой дом. В результате ударов погибла председатель участковой избирательной комиссии №47 Елена Литвиненко", - говорится в канале избиркома в Max.

20 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о гибели члена УИК в Херсонской области Ольги Ульяненко в результате украинского удара по автобусу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.