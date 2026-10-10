Электроподстанция повреждена ударом БПЛА в Орловской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Электроподстанция повреждена в результате атаки беспилотников в Знаменском районе Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в субботу.

"В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты - повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе. В непосредственной близости от падения частей БПЛА находится православный храм и больница. К счастью, пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По информации Клычкова, часть домовладений населенных пунктов муниципалитета обесточена. На месте происшествия незамедлительно организованы восстановительные работы.

Всего минувшей ночью над регионом уничтожено 13 украинских БПЛА, проинформировал губернатор.