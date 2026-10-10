Поиск

Электроподстанция повреждена ударом БПЛА в Орловской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Электроподстанция повреждена в результате атаки беспилотников в Знаменском районе Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в субботу.

"В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты - повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе. В непосредственной близости от падения частей БПЛА находится православный храм и больница. К счастью, пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По информации Клычкова, часть домовладений населенных пунктов муниципалитета обесточена. На месте происшествия незамедлительно организованы восстановительные работы.

Всего минувшей ночью над регионом уничтожено 13 украинских БПЛА, проинформировал губернатор.

Андрей Клычков Орловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроподстанция повреждена ударом БПЛА в Орловской области

В Ростовской области после повреждения ж/д моста задерживаются 16 поездов

После атаки БПЛА восстановлено движение поездов по мосту в Ростовской области

Более 100 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибшие

В результате воздушной атаки на Батайск поврежден железнодорожный мост

Уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву

 Уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву

Встреча Путина и Трампа возможна на саммите АТЭС в КНР

Ушаков назвал разговор президентов России и США весьма насыщенным и дружественным

 Ушаков назвал разговор президентов России и США весьма насыщенным и дружественным

Россия снимает ограничения на поставки дизельного топлива

Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения

 Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12209 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3870 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов