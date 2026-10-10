Пожар на птицефабрике в Томской области полностью потушен

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Томские пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании на территории птицефабрики на площади 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

Пожар тушили более 40 сотрудников МЧС с применением 13 единиц техники.

В сообщении на сайте регионального ГУ МЧС говорится, что пожар произошел на 4 км автодороги Новомихайловка - Светлый. По этому адресу располагается "Межениновская птицефабрика" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер").