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Четверо мужчин пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в результате ударов беспилотников в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Белгородском округе в поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона на многоквартирный дом у мужчины непроникающие осколочные ранения мягких тканей лица и живота. Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, после чего он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода". - говорится в сообщении.

В селе Веселая Лопань от атаки дрона повреждены кровля и окна многоквартирного дома.

В Ивнянском округе в районе поселка Кировский беспилотник атаковал автомобиль. Мужчине получил осколочные ранения. После оказания помощи в больнице пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В Волоконовскую ЦРБ обратились двое мужчин, которые пострадали от атаки беспилотника на автомобиль в селе Гладково Валуйского округа. После оказания помощи они отпущены домой. На участке автодороги Посохово - Казинка вследствие удара дрона огнем уничтожена ГАЗель.

Также в селе Головчино Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона перебита линия электропередачи. В селе Замостье от детонации дрона повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта.

Кроме того, объект инфраструктуры пострадал при детонации украинского дрона в Белгородском районе.

"В селе Никольское при детонации FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Белгородская область
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