Директор "Уралвагонзавода" заявил, что концерн не использует импортные комплектующие для танков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - При производстве танков и машин на их базе "Уралвагонзавод" не применяет импортные комплектующие, заявил журналистам генеральный директор концерна Александр Потапов.

"До начала СВО нами уже был проведён комплекс основных мероприятий по импортозамещению ранее применяемых в нашей технике комплектующих иностранного производства. На сегодняшний день на предприятиях концерна импортные комплектующие при производстве танков и машин на их базе не применяются", - сообщил Потапов.

Отвечая на вопрос об электронной компонентной базе, он, в частности, сказал: "По электронике. С 2014 года "Уралвагонзавод" под санкциями. За 2014-2015 годы мы полностью ушли от зависимости от Украины, за 2015-2017 годы - от других стран. Зависимость от Юго-Восточной Азии - вопрос рисков".

При этом Потапов отметил, что "санкции существенно не повлияли на сроки и стоимости разработок новых составных частей".

"Например, была своевременно решена задача по импортозамещению тепловизионных прицельных комплексов. С 2018 года в серийно выпускаемых танках применяются современные тепловизионные комплексы отечественного производства, которые по своим техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Введение санкций не оказало негативного влияния на сроки разработки, производства и стоимость составных частей и финальных образцов вооружения, военной и специальной техники и в определенной степени даже повысило эффективность нашей работы", - пояснил гендиректор УВЗ.

Говоря о конкуренции с Западом на оружейном рынке, он обратил внимание на политическую составляющую этого процесса.

"По конкурентам. Конкурируем с НАТО, но тут надо учитывать политическую подоплеку. Страны НАТО никогда не купят российскую технику. Конкуренция ведётся не только в плане характеристик и качеств. За последнее время большой прогресс осуществила Южная Корея. На определенных рынках конкуренцию может составить Китай. Даже Турция двигается в этом направлении", - сказал Потапов.

Здесь он предложил ответить на вопрос: а что с боевым применением и практикой эксплуатации?

"Тут наш опыт сложно превзойти. Ещё один важный фактор - традиции взаимодействия. Если на индийских Т-72 десятилетиями некий тумблер стоит на одном месте, и танкисты индийской армии к этому привыкли, то мы всегда идём навстречу при модернизации, чтобы сохранять некие привычные интерфейсы. Так и складывается взаимодействие и партнерские отношения", - отметил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод".