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Пожар возник из-за атаки на инфраструктуру в пригороде Владимира

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры в пригороде Владимира, возник пожар, отключены две подстанции.

"Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. (...) Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - написал Авдеев в своем канале в Max утром в воскресенье.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений жилых домов нет. Проводится эвакуация людей, проживающих рядом с местом атаки, уточнил глава региона.

Александр Авдеев Владимир
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