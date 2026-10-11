Россельхознадзор оформляет в аварийном режиме ветдокументы из-за отключения во Владимирской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор из-за отключения электропитания во Владимирской области перевел в аварийный режим электронные системы оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

"В связи с аварийным отключением электропитания во Владимирской области системы ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Сатурн" переведены в аварийный режим работы с 6:00 11 октября 2026 года", - говорится в уведомлении службы в мессенджере Max.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется в установленном порядке - в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 13 декабря 2022 года "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях".

Как сообщалось, в результате атаки беспилотников в пригороде Владимира произошло отключение двух подстанций.