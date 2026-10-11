Около 50 БПЛА уничтожено над Ростовской областью

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации порядка 50 беспилотников над двумя городами и девятью районами региона.

"Около 50 БПЛА уничтожено и подавлено в Ростовской области минувшей ночью. Воздушная атака отражена в Каменске, Новошахтинске и девяти районах региона: Каменском, Кашарском, Морозовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в Max утром в воскресенье.

По информации главы региона, пострадавших нет, в Боковском районе загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано.