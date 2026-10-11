Российские военные уничтожили за ночь 479 беспилотников ВСУ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.