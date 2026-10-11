Более 13 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за ограничений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прилет и вылет более 13 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"По данным на 07:00 мск, более 13 (авиарейсов задерживаются - ИФ) свыше 4 часов", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем канале в Мах уточняет, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

"Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводились в субботу в 23:43 мск и были сняты в воскресенье в 09:21 мск. При этом аэропорт остается закрыт на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам.

Сообщалось также, что обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, в результате загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал.