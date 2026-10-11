Трое, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Оренбургской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Оренбургской области, сообщило региональное управление МЧС России в своем канале в Мах в воскресенье.

"Всего в результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Саракташском районе Оренбургской области у села Чёрный Отрог. Произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Спасатели деблокировали пострадавших из повреждённых автомобилей, отметили в МЧС.