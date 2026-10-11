Два человека погибли, тринадцать ранены в результате украинских атак в ЛНР

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще тринадцать человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Ночью массированной атаке БПЛА подвергся частный сектор Лисичанска. Повреждены десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. (...) от полученных травм погибли 15-летний подросток и 23-летний парень", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что, по предварительным данным, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести.

"В Ровеньках и Свердловском муниципальном округе враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре, ранены два машиниста и помощник машиниста", - сообщил глава ЛНР.

Всего по словам Пасечника, за сутки под огонь ВСУ попали 11 муниципалитетов республики. "В нескольких округах атакованы объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение, есть перебои с водоснабжением. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию", - уточнил он.

Глава ЛНР добавил, что системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено порядка 180 воздушных целей.