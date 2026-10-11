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Мирный житель погиб из-за подрыва на сброшенном с дрона устройстве в Брянской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук предупредил граждан региона об участившихся случаях сбросов с беспилотников взрывных устройств: в воскресенье в результате такого инцидента погиб человек.

"В Жуковском районе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа, погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь", - сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Он предупредил жителей Брянской области об участившихся случаях дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью БПЛА.

"Устройства включаются при падении на землю, срабатывают при прикосновении к ним, а также бесконтактно на металлические предметы, находящиеся в радиусе до одного метра", - добавил Ковальчук.

Егор Ковальчук Брянская область
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