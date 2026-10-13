В Брянской области трое пожарных ранены при взрыве после атаки БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Брянской области трое пожарных получили ранения при взрыве, который произошел, когда они тушили подожженный беспилотником частный дом в городе Жуковка, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"Работники пожарно-спасательной части №34 по охране Жуковки ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр" тушили пожар в частном жилом доме, когда произошла детонация еще одного взрывного устройства", - написал он.

Трое пострадавших госпитализированы.