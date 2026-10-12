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Сеул рассмотрит возможность регулярного сообщения по Северному морскому пути

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея рассмотрит вероятность регулярного сообщения по Северному морскому пути (СМП) по завершении пилотного рейса, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на посла республики в РФ Ли Сок Пэ.

"Наше судно планирует прибыть в порт Пусан 12 октября. И этот проект крайне важен. Скорее всего, наши профильные министерства и ведомства проведут полноценное исследование на основе результатов этого пилотного рейса, а затем мы рассмотрим возможность организации регулярного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе", - приводит издание слова дипломата.

Он добавил, что республика "входит в топ-5 морских держав мира" и при этом "давно проявляет интерес к северным морским путям".

"Этот пилотный рейс по Северному морскому пути - одна из важнейших государственных задач нынешнего правительства Южной Кореи", - подчеркнул Ли Сок Пэ в разговоре с газетой.

Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 22 августа отправился из Пусана в Европу по Севморпути, напоминает издание. Это первый пилотный рейс Сеула по арктическому маршруту. Контейнеровоз доставил в Европу корейскую химическую продукцию, подержанные автомобили и автозапчасти. Судно прошло через Северный Ледовитый океан, после чего зашло в порты Великобритании, Нидерландов и Польши. Обратный путь в Пусан также пролегал по СМП.

Арктическая трасса между Пусаном и Роттердамом на 35% короче маршрута через Суэцкий канал, уточняется в публикации. Экспериментальный рейс должен доказать возможность экономии до 10 суток времени и сокращения расхода топлива почти на 30%.

Как сообщил газете посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев, при использовании Севморпути контейнеровоз PanStar Acro поддерживал с российской стороной необходимую коммуникацию для обеспечения успешного прохождения по этому логистическому маршруту. Позиция РФ однозначна: СМП открыт для экономического партнерства, а безопасность на трассе гарантирована ледокольным флотом страны.

Южная Корея Северный морской путь
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