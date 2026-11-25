Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Чибиса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Документ размещен на официальном портале правовой информации в среду.

"Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А.В. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.

Ранее в среду стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Андрея Чибиса под арест по делу о крупной растрате и взятке.