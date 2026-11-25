Путина заранее проинформировали, что Чибис будет задержан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин был заранее проинформирован о том, что Андрей Чибис, занимавший пост губернатора Мурманской области, будет задержан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно. Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся", - сказал Песков в интервью "Ведомостям".

Ранее в среду сообщалось, что Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Чибиса.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Чибис и его соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Мещанский суд Москвы в среду отправил Чибиса под арест до января.

Ранее в среду стало известно, что врио главы Мурманской области назначена вице- губернатор региона - руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.